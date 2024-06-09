نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة طارئة في الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك، بالتعاون مع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، عدة ملفات مهمة لحسمها في الفترة المقبلة، أبرزها تجديد عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

جلسة مع يوسف أوباما لحسم تجديد عقده

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أنه من المقرر عقد جلسة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة مع يوسف أوباما، لاعب الفريق، لحسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

كان موقف النادي من تجديد عقد أوباما غامضًا، ولكن بعد إصابة اللاعب أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي، قرر مجلس الإدارة الاجتماع مع أوباما لحسم موضوع التجديد.

يرحب يوسف أوباما بالتجديد والاستمرار مع الفريق الأبيض، وينتظر عقد جلسة مع مسؤولي النادي للتوقيع على العقود. ومع ذلك، طلب أوباما تقديره من الناحية المادية في العقد الجديد، مطالبًا بالمساواة مع بعض اللاعبين الآخرين، ووضع امتيازات في العقد الجديد، أبرزها الحصول على مكافآت مالية في حال تحقيق بطولات أو ألقاب.

يستعد الفريق الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 14 يونيو الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 بمسابقة دوري Nile. ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري Nile، برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة.