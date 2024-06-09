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أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب بدون تقطيع الآن.. مباراة تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. يخوض منتخب تونس لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مباراة حاسمة أمام نظيره ناميبيا،في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب تونس،حيث يسعى لتعزيز صدارته للمجموعة الثامنة،والتقدم خطوة هائلة نحو التأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تونس وناميبيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نسور قرطاج يواجهون محاربي ناميبيا في معركة حاسمة بتصفيات كأس العالم

ويواجه منتخب تونس نظيره ناميبيا على ملعب أورلاندو في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا،وذلك بسبب عدم اعتماد ملعب منتخب ناميبيا لخوض المباريات عليه.

ويدخل منتخب تونس المباراة بمعنويات عالية،بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأخيرة أمام غينيا الاستوائية بهدف دون رد.

ويسعى "نسور قرطاج" لمواصلة انتصاراتهم في التصفيات،وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ناميبيا تُقربهم من تحقيق حلم التأهل لكأس العالم.

من جانبه، يدرك منتخب ناميبيا صعوبة المهمة أمام تونس،لكنه سيقاتل بكل ما أوتي من قوة لتحقيق نتيجة إيجابية تُنعش آماله في التأهل.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لمنتخب تونس لحسم تأهله إلى كأس العالم،ولكن عليهم توخي الحذر من منتخب ناميبيا الذي قد يُفاجئهم.

موعد مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026



يستعد عشاق كرة القدم في تونس وناميبيا لمشاهدة مواجهة مثيرة تجمع بين منتخبي البلدين،وذلك في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة اليوم الأحد 9 يونيو 2024،في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،و5 مساءً بتوقيت تونس.

وستُقام المباراة على ملعب أورلاندو في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا،وذلك بسبب عدم اعتماد ملعب منتخب ناميبيا لخوض المباريات عليه.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يشدّ عشاق كرة القدم في تونس وناميبيا أنظارهم مساء اليوم الأحد 9 يونيو 2024،لمشاهدة المباراة الحاسمة التي تجمع بين منتخبي البلدين في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتنقل هذه المباراة المرتقبة حصريًا عبر قناة:

SSC SPORT 1 HD: تردد القناة: عرب سات: 12417 معامل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



معلق مباراة تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم



يعلق على مباراة تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم، فارس عوض.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس