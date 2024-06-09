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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن موعد انطلاق الدوري الإسباني في الموسم الجديد 2024-2025.

أكد تيباس أن الدوري الإسباني سيبدأ 16 أغسطس، على أن تقام مباريات الجولة الأولى أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه.

رسميا.. تحديد موعد انطلاق "الليجا"



وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "سيتعين علينا رسم الجدول لنرى كيف ستكون المباريات؟، ومن يلعب على وخارج أرضه، وسيتم التعرف على مواعيد المباريات خلال 10 أيام وفي أقرب وقت ممكن".

وكان ريال مدريد توج بالدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة، بعدما حرم غريمه التقليدي برشلونة من الاحتفاظ باللقب.