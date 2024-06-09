نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من جوميز قبل عودة الدوليين إلى تدريبات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع برنامج بدني خاص للاعبي الفريق الدوليين بعد عودتهم إلى التدريبات، بهدف تجهيزهم لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

تواجد اللاعبين الدوليين

يتواجد مع منتخب مصر الأول كل من:

محمد عواد

أحمد زيزو

ناصر ماهر

أما حمزة المثلوثي، فيتواجد في معسكر منتخب تونس، بينما انضم ياسر حمد إلى منتخب فلسطين وترافيس موتيابا إلى منتخب أوغندا.

انضمام اللاعبين الشباب للمنتخب الأولمبي

على مستوى اللاعبين الشباب في الزمالك، انضم كل من:

حسام عبد المجيد

محمد شحاتة

إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

إعداد البرنامج البدني

اجتمع جوميز مع مساعديه وطلب منهم إعداد برنامج بدني خاص للاعبين الدوليين، لضمان تجهيزهم بالشكل الأمثل، نظرًا لأهمية العديد منهم ضمن القوام الرئيسي للفريق.

مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دوري NiLe

يستعد فريق الزمالك، تحت قيادة جوميز، لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 14 يونيو الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 بمسابقة دوري NiLe، والتي ستقام على ملعب المقاولون العرب.