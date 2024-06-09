نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مصير ثنائي الأهلي المعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور النادي الأهلي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه بهدف المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، واستعدادًا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة بنظامها الجديد بمشاركة 32 ناديًا.

مصير محمد شريف وأحمد قندوسي

في برنامجه "مع شوبير" على "أون سبورت إف إم"، ناقش الإعلامي أحمد شوبير التحركات المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية للأهلي. أشار إلى رغبة النادي في تعزيز خط الهجوم بصفقات قوية.

أكد شوبير أنه في حال عدم استمرار محمد شريف مع نادي الخليج السعودي، فإنه قد يعود للدوري المصري من خلال بوابة الأهلي، مُشيرًا إلى استعداد الفريق لاستقباله بترحيب كبير. بالنسبة لأحمد قندوسي، فقد أشار شوبير إلى عدم اقتناع المدرب كارتيرون بأدائه، مما قد يؤدي إلى مشاكل في مستقبله مع النادي.

أخيرًا، تناول شوبير الوضعية المحتملة لمحمد الضاوي في الفريق، حيث أشار إلى وجود مشاكل تؤثر على أدائه وتكون إصاباته كثيرة، وهذا قد يؤدي إلى رحيله عن الفريق في الفترة القادمة.