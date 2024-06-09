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أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، سفر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى فرنسا، خلال الساعات القليلة الماضية، في رحلة علاجية والخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن محمود الخطيب لم يغادر حتى الآن ويتواجد في القاهرة ويجري حاليًا اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في حضور لجنة التخطيط.

حقيقة سفر محمود الخطيب إلى فرنسا في رحلة علاجية

وتابع: "بيبو كان من المفترض أن يسافر خلال الأسبوع الماضي إلا أنه قام بتأجيل السفر بسبب تدشين مشروع القرن واستاد النادي بالإضافة لعقد بعض الاجتماعات".

وأضاف: “الأطباء حددوا يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لسفر بيبو، إلا أنه يحاول في الوقت الحالي، أيضًا تأجيل سفره إلى بعد إجازة عيد الأضحى، بسبب بعض الاجتماعات المرتقبة خلال الساعات المقبلة”.

