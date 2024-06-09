نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية: فوز المنتخب على غينيا بيساو يعني التأهل لكأس العالم بنسبة 90% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى سمير كمونة، لاعب سابق للأهلي ومنتخب مصر، الضوء على أهمية مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، والتي من المقرر إقامتها في المستقبل القريب.

فوز المنتخب على غينيا بيساو يعني التأهل لكأس العالم بنسبة 90%

في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم"، أكد كمونة أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية على منتخب مصر، خاصةً وأنها ستجرى على أرضية ملعب غير مألوفة لهم، ومنتخب غينيا بيساو قد ظهر بشكل متميز في التصفيات.

وأشار كمونة إلى أن الفوز في هذه المواجهة وحصد النقاط الثلاث سيكون خطوة مهمة جدًا نحو التأهل لكأس العالم 2026، حيث يمكن أن ترفع نسبة التأهل إلى حدود 90%.

بخصوص الشائعات حول تريزيجيه ومستقبله في ناشئي الأهلي، نفى كمونة تمامًا هذه الشائعات، موضحًا أنها لم تكن حقيقية على الإطلاق. وأكد أن العلاقة بينه وبين تريزيجيه ورامي ربيعة مازالت قوية ولا تتأثر بالشائعات.

وفي ختام تصريحاته، أوضح كمونة بأنه من الوارد أن تكون تصريحات علي ماهر بغرض زيادة حماس اللاعب نحوه، ولكنه أكد على أنه لم يطلب ذلك منه وأن هذه الشائعات لا تمت للواقع بأي صلة.