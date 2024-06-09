نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن دون ولا مليم.. (0-0) بث مباشر تونس x ناميبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 | يلا شوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن دون ولا مليم.. (0-0) بث مباشر تونس x ناميبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 | يلا شوت، يخوض منتخب تونس مواجهة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره ناميبيا.

منتخب تونس يتواجد في المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، مع كل من ناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وليبيريا وساو تومي.

ويلعب منتخب تونس أمام ناميبيا، في إطار الجولة الرابعة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لـ تصفيات كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب أورلاندو في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وذلك بسبب عدم اعتماد كاف ملعب منتخب ناميبيا لخوض المباريات عليه.

وكان منتخب تونس فاز في مباراة الجولة الثالثة أمام غينيا الاستوائية بهدف دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي، في ملعب رادس بتونس.

ويتصدر ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم، منتخب تونس برصيد 9 نقاط، من الفوز في الثلاث مواجهات الأولى، ويأتي في المركز الثاني ناميبيا برصيد 7 نقاط.

وفي المركز الثالث يتواجد منتخب مالاوي برصيد 6 نقاط، وفي المركز الرابع منتخب ليبيريا بـ 4 نقاط، وفي المركزين الخامس والسادس على الترتيب غينيا الاستوائية وساو تومي دون نقاط.



موعد مباراة تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

تقام مباراة تونس وناميبيا، اليوم الأحد 9 يونيو، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 5 بتوقيت تونس.

القناة الناقلة لمباراة تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم

تنقل مباراة تونس وناميبيا على قناة SSC HD 1 وقناة تونس الوطنية 1.



معلق مباراة تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم

يعلق على مباراة تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم، فارس عوض.