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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم، كثرت عمليات البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم، وتتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب أورلاند والذي سيحضتن المواجهه النارية والمرتقبة بين المنتخب التونسي ونظيره منتخب نامبيا وذلك في اطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيدخل منتخب نسور قرطاج هذه المباراة متصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط وذلك بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم علي منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1/0 في المباراة التي اقيمت بينهما علي ملعب رادس، ومن خلال المقال سنتعرف علي القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم والتشكيل المتوقع ومعلق المباراة.



القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم

يبحث الجمهور العربي والافريقي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم، حيث سيجل المنتخب التونسي اليوم الاحد الموافق 9 يونيو 2024 ضيفا علي منتخب نامبيا علي ارضية ملعب اورلاند والذي سيحتضن هذا اللقاء الناري بين المنتخبين في الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، هذا وتعتبر جموعة قنوات SSC السعودية الرياضية مالكة حقوق بث مبارايات تصفيات إفريقيا لكأس العالم وستقوم بتخصيص قناة SSC1 HD لبث المباراة، بالاضافة إلى القناة الوطنية الأولى الناقلة لمباراة تونس وناميبيا اليوم، وجاءت القنوات الناقلة للمباراة اليوم كالتالي:



القناة الوطنية الأولى

تردد القناة: 10779

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: hd

قناة SSC 1 HD

التردد: 12380.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

جودة القناة: hd

تشكيل تونس المتوقع امام منتخب ناميبيا

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي.

في خط الوسط: إلياس سخيري – غيلان الشعلالي – نادر الغندري.

في خط الهجوم: إلياس سعد – حمزة رفيعة – هيثم الجويني.

معلق مباراة تونس وناميبيا

كشفت قنوات SSC عن المعلق المكلق بالتعليق على مباراة تونس وناميبيا إلى المعلق فارس عوض