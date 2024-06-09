نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يضع الحل في يد تشيزني للانتقال للنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس عن اهتمام النصر للتعاقد مع يوفنتوس من أجل ضم الحارس فوتشينك تشيزني.

وكشف الصحفي الإيطالي إلى أن نادي يوفنتوس دخل في مفاوضات مع حارس مونزا وأنه على استعداد لبيع تشيزني في الصيف الحالي ليكون البديل التعاقد مع دي جريجوريو حارس مرمى مونزا.

يوفنتوس يضع الحل في يد تشيزني للانتقال للنصر

كما يستعد النادي للتفاوض مع ماتيو بيرين لتمديد تعاقده، وكما أشار رومانو فإن القرار في يد تشيزني للموافقة على الانتقال للنصر.

وشارك تشيزني مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي في 35 مباراة وحافظ على شباكه النظيفة في 15 مباراة واستقبلت مرماه 30 هدفا.

