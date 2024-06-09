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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر (0-0) Namibia X Tunisia مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم دون تشفير، يكثر البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا، وذلك في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تجمع المباراة بين منتخب تونس ضد ناميبيا، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تونس ضد ناميبيا

يدخل منتخب تونس مباراة ناميبيا، بهدف تحقيق الانتصار من أجل الاستمرار في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة.

ويملك منتخب تونس حاليًا 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، من خلال الفوز في 3 مباريات، من أصل 3 مواجهات لعبها، بالعلامة الكاملة، دون خسارة أو تعادل.

وفاز منتخب تونس في آخر المباريات بالتصفيات قبل مواجهة ناميبيا، أمام نظيره غينيا الاستوائية، بهدف دون رد.

موعد مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تجمع المباراة بين تونس ضد ناميبيا، اليوم الأحد، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تنطلق مباراة تونس ضد ناميبيا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنقل مباراة تونس ضد ناميبيا، عبر قناة إس إس سي إتش دي 1.

معلق مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يعلق على أحداث مباراة تونس وناميبيا، المعلق فارس عوض.