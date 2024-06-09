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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن Namibia vs Tunisia.. مشاهدة منتخب تونس × ناميبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026 تعرف على كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي أبرز المعلومات حول اللقاء المرتقب بين منتخبي تونس وناميبيا، والقنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

يستضيف ملعب أورلاندو بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، مباراة منتخب تونس وناميبيا في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح "نسور قرطاج" في تحقيق الانتصار الثالث لهم في التصفيات خلال الجولة الماضية على غينيا الإستوائية بهدف في ملعب حمادي العقربي برادس، سجله اللاعب محمد علي بن رمضان من ركلة جزاء.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن ناميبيا الوصيف برصيد 7 نقاط، وستكون المباراة بين المنتخبين حاسمة في سباق صدارة المجموعة.

حصلت شبكة قنوات "إس إس سي" شركة الرياضة السعودية، على حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلنت الشبكة عن تخصيص قناة SSC1 HD لبث مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شاشتها.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا SSC1 HD

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026، عبر تطبيق "شاهد" من خلال الأشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".



تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن متابعة مباراة تونس وناميبيا من خلال قناة SSC1 HD، والتي تُبث عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي.

تردد قناة SSC1 HD على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معلق مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك الاستماع للتعليق علي مباراة تونس وناميبيا بصوت المعلق الرياضي فارس عوض.

موعد مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مباراة تونس وناميبيا يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو/حزيران 2024 على ملعب أورلاندو في جوهانسبرغ.

موعد مباراة تونس وناميبيا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التوقيت التالي: