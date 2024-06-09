نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عيد الأضحى في السعودية..عدد ايام الأجازة للقطاع الخاص والحكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء الخميس، أن يوم الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة. وأوضحت المحكمة أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

وجاء في بيان أصدرته المحكمة العليا:

"عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء الخميس 29 من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله (...) فإن الدائرة تقرر أن يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".

يهتم الكثير من المواطنين بالسعودية موعد اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي 1445/2024 السعودية، وبعد تحري رؤية شهر زي الحجة الكثير من الاستفسارات تدور حول متى عيد الأضحى، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع المواطنين موعد عيد الاضحي 2024 بالسعودية.

موعد اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي 1445/2024 السعودية

وننشر لكم موعد اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي 1445/2024 السعودية، وذلك بعد ان تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو 2024م، وبذلك يحتفل المسلمون في المملكة العربية السعودية يوم الاحد اول أيام العيد المبارك، كما تبدأ إجازة عيد الأضحى لعام 2024 للقطاع الحكومي في يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 23 يونيو.

إجازة عيد الاضحى 2024 القطاع الخاص

ووفق لوزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية بان تاتي موعد اجازة العيد للقطاع الخاص بان الاجازة سوف تبدا من يوم السبت 15 يونيو الموافق 9 ذي الحجة وتنتهي الإجازة في تاريخ 15 ذي الحجة 1445 هجري.

موعد اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي

والجدير بالذكر بان يبدأ اليوم الأول من الاجازة في يوم وقفة عرفات بتاريخ 15 يونيو 2024 والموافق إلى التاسع من ذي الحجة.

تهنئة عيد الاضحي 2024