نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الكونغو بطل الأزمات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر أزمات منتخب جمهورية الكونغو في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة للمونديال 2026، وذلك للمباراة الثانية على التوالي أمام المغرب.

ورفض لاعبو الكونغو الصعود على الطائرة المتجهة لمدينة أغادير والتي كان من المقرر إقامة المباراة بين المنتخبين فيها.

وحسب ما أعلنت صحفية "هسبريس فرنسا" إن لاعبي جمهورية الكونغو رفضوا الصعود للطائرة، بعدما قامت وزارة الرياضة هناك بشراء تذاكر السفر للمغرب فقط في ظل الأزمة المالية، وطالبت اللاعبين بتحمل تكاليف العودة، بالإضافة لتحمل تكلفة المعدات اللازمة للتدريب من جانب موظفي الفريق، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض

وعلى الجانب الاخر تم استبعاد 4 من الأعضاء الرئيسين واستبدالهم بعناصر غير معروفة ضاعف منها غضب لاعبي الكونغو.

أزمة في مباراة النيجر

ولم تتوقف ازمات جمهورية الكونغو في هذه المباراة فقط حيث كان من المقرر أن تلعب جمهورية الكونغو مباراتيها ضد النيجر والمغرب في كينشاسا، لكنها نجحت في الحصول على موافقة باللعب أمام النيجر على ملعب ألفونس ماسامبا، لترفض النيجر تغيير خططها في اللحظات الأخيرة.



وعقب قرار النيجر رفض منتخب جمهورية الكونغو بقرار من وزارة الرياضة خوض المباراة، بعدما لم يقبل طلب نقل المباراة من ملعب الشهداء في كينشاسا.

