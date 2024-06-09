رونالدو يخطف الانظار في لفتة إنسانية خلال تدريبات منتخب البرتغال

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أحمد جودة - القاهرة - لفت كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، الأنظار خلال ظهوره مع الاطفال اليوم الأحد خلال تدريبات المنتخب لخوض كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

رونالدو يخطف الأنظار في لفتة إنسانية

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صوره تجمعه مع الاطفال وهو يرسم البهجة على وجوههم وهو يلعب مع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركها رواد التواصل وهم سعداء بما فعله قائد البرتغال.

ويستعد كريستيانو رونالدو، للمشاركة مع منتخب البرتغال، من أجل حصد لقب اليورو، للمرة الثانية في تاريخه بعد حصد اللقب في 2016.

ووقع منتخب البرتغال أثناء قرعة يورو 2024، في المجموعة السادسة بجانب كلا من تركيا والتشيك وجورجيا.