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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الرحيل أو البقاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن أوريول روميو لاعب وسط برشلونة سيغادر الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي.

فليك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية

وكان برشلونة قد أعلن منذ عدة أسابيع تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وأشارت تقارير إسبانية أن هانز فليك مدرب برشلونة الجديد أعطي الضوء الأخضر لرحيل روميو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم حاجته إليه في صفوف الفريق الكتالوني.

ولم يشارك روميو كثيرًا مع برشلونة خلال الموسم المنصرم، نظرًا لعدم اقتناع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني السابق بإمكانياته.

