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أحمد جودة - القاهرة - دخل أحمد أباظة، مدافع فريق الكرة بنادي طنطا، دائرة اهتمام عدة أندية من الدوري الممتاز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مدافع طنطا على رادار أندية الدوري الممتاز

وجاء اهتمام أندية الدوري بضم اللاعب، نظرا لأدائه المميز مع طنطا، منذ انضمامه لصفوف الفريق، خلال المرحلة الماضية.

وخاض أباظة في الموسم الماضى مع كفر الشيخ 26 مباراة، حقق فريقه خلالها 14 كلين شيت وسجل هدفا وصنع آخر.

وخاض أباظة مع طنطا منذ انتقاله فى يناير 11 مباراه خرج بكلين شيت في ٥ مباريات.

وساهم صاحب ال26 عاما في تأهل حرس حدود إلى دورى الممتاز 2021 / 2022.

وسبق وأن خاض تجربة في الدوري الممتاز مع الجونة، ظهر خلالها بشكل مميز.