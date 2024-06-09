نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مصير نجم برشلونة من الرحيل في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال لويس روخو صحفي "ماركا" الإسبانية أن الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع الفريق الكتالوني مستمر مع برشلونة، اللاعب يُريد البقاء والنادي يعتمد عليه في مركز المحور بجانب مركزه الأساسي كقلب دفاع.

حسم مصير نجم برشلونة من الرحيل في الميركاتو الصيفي

وأضاف روخو أنه يجب أخذ بعين الاعتبار أن بيع اللاعب سيكون مربحًا جدًا للنادي في الميركاتو الصيفي.

‏وأوضح أن كريستنسن أتي بشكل مجاني وقيمته السوقية تتراوح ما بين 30/40 مليون يورو بما يعني أنه مبلغ سوف يسجل كربح في الميزانية الخاصة بالنادي الكتالوني.

‏وأتم تصريحاته قائلًا:"لكن النادي يعتمد عليه الموسم القادم خصوصًا أن خطة فليك سوف يعتمد على محورين".

