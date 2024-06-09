نوران جوهر تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش على حساب نور الشربيني

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أحمد جودة - القاهرة - توجت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز ومنتخب مصر للاسكواش، بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، للمرة الثانية في تاريخها.

نوران جوهر تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

وحققت نوران جوهر اللقب على حساب نور الشربيني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين بنتيجة: 11-6، 17-15، 3-11، 7-11، 11-4 في مباراة استغرقت 91 دقيقة.

وكانت حجزت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميًا مقعدها فى المباراة النهائية لبطولة بريطانيا المفتوحة بالفوز على نور الطيب المصنفة الخامسة بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور نصف النهائي.

فيما صعدت نوران جوهر عقب فوزها على هانيا الحمامى المصنفة الثالثة بنتيجة 3-1 فى نصف نهائى البطولة.

وبذلك تواصل نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا ونجمة ريد بُل، تفوقها خلال الفترة الماضية، وذلك عقب تحقيق لقب بطولة العالم للاسكواش على حساب نور الشربيني أيضًا منذ أيام.