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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعي الفريق الك لتدعيم صفوفه بقوة في الموسم القادم.

وأعلن برشلونة برئاسة خوان لابورتا، منذ عدة أسابيع تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

رادار برشلونة يرصد التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق



وقال رامون فوينتس صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة سأل عن بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد السابق وخيتافي الحالي، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف فوينتس أن مايورال سيكون محط اهتمام النادي الكتالوني في حال قرر فيتور روكي مغادرة برشلونة، عقد مهاجم خيتافي يمتد حتى 2027 ولديه شرط جزائي بقيمة 4 ملايين يورو فقط.

