نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بجهازه المعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص جوميز خلال الاجتماع بمعاونيه على مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق استعدادًا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق، والاطلاع على التقارير الخاصة بالفريق خلال المباريات الودية الأخيرة، بجانب الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي والبدني.



واطمأن جوميز من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على حالة اللاعبين المصابين.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.