لاعب برشلونة يحسم مستقبله بشكل نهائي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن مستقبل الإسباني إينيجو مارتينيز نجم دفاع برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مارتينيز يحسم مستقبله بشكل نهائي

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن إينيجو مارتينيز البالغ من العمر 33 عامًا يملك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى يونيو عام 2025، حيث لم يلعب بشكل منتظم مع النادي الكتالوني في الموسم المنصرم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك حالة من الغموض تحيط بمستقبل إينيجو مارتينيز مع برشلونة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة سوف يتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل مارتينيز عندما يبدأ مهمته مع برشلونة في الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك فرصة جيدة لإمكانية بيع مارتينيز بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز قلب الدفاع في برشلونة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن مارتينيز كان قد شارك في 25 مباراة فقط مع برشلونة في الموسم المنصرم في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن مارتينيز كان قد انضم إلى صفوف برشلونة قادمًا من أتلتيك بيلباو في صيف عام 2023 في صفقة انتقال حر.