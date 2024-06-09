نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو في مركز جديد مع منتخب البرتغال قبل اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، بشكل مختلف خلال التدريبات الجماعية لمنتخب البرتغال استعدادًا لخوض أمم أوروبا يورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 14 من يونيو المقبل، في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبا.

كريستيانو رونالدو حارس لمرمى البرتغال



ظهر كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال وهو يقف كحارس مرمى في تدريبات منتخب بلاده استعدادًا لمنافسات بطولة أمم أوروبا.

وشارك كريستيانو رونالدو متابعيه صورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل التغريدات القصيرة «X»ظهر فيها وهو يقف في مركز حراسة المرمى خلال تدريبات منتخب البرتغال.

قائمة منتخب البرتغال ليورو 2024



ويخوض منتخب البرتغال منافسات بطولة يورو 2024، ضمن منتخبات المجموعة السادسة، بجانب كل من تركيا، التشيك وجورجيا.

وجاءت قائمة منتخب البرتغال على النحو التالي:



حراسة المرمى: ديوجو كوستا، خوسيه سا وروي باتريسيو.

خط الدفاع: دانيلو بيريرا، روبن دياز، أنتوني سيلفا، جونزالو إيناسيو، بيبي، نونو مينديز، ديوجو دالوت، جواو كانسيلو ونيلسون سيميدو.

خط الوسط: جواو بالينيا، جواو نيفيز، روبن نيفيز، فيتينيا، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز وأوتافيو.

خط الهجوم: رافائيل لياو، جواو فيليكس، بيدرو نيتو، ديوجو جوتا، فرانسيسكو كونسيساو، جونزالو راموس وكريستيانو رونالدو.