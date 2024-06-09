عاجل.. تشافي يستقر على مستقبله بعد مغادرة برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني استقر على وجهته المقبلة.

تشافي يستقر على مستقبله

أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى أن برشلونة كان قد أعلن إقالة تشافي هيرنانديز البالغ من العمر 44 عامًا من منصبه خلال الشهر الماضي وحل محله الألماني هانز فليك على الرغم من أن خوان لابورتا رئيس البرسا كان قد أكد في نهاية أبريل الماضي استمرار تشافي في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تشافي ينوي قضاء بعض الوقت الذي يحتاجه بشدة مع عائلته في الأشهر المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه عندما يكون تشافي مستعدًا للعودة إلى التدريب فستكون خطوته المفضلة التدريب في بطولة الدوري الإنجليزي على خطى مواطنه بيب جوارديولا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فكرة تشافي ستكون قيادة مشروع مثير للاهتمام في إنجلترا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن تشافي تولى مهمة تدريب برشلونة في نوفمبر عام 2021 واستمر حتى نهاية الموسم المنصرم وتوج مع البرسا بكلا من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.