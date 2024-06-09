نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس اجتماع كولر الطارئ مع إدارة الأهلي بشأن الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، اجتماعًا عاجلًا مساء اليوم مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بحضور المترجم خالد الجوادي.

اجتماع كولر الطارئ مع إدارة الأهلي

وشارك في الاجتماع أيضًا لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وحسام غالي.

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن الخطيب ناقش مع كولر ملف الصفقات الجديدة وطلبات المدرب السويسري، بالإضافة إلى الحديث عن اللاعبين الذين سيغادرون الفريق.

وفي اجتماع آخر، اجتمع الخطيب مع أعضاء مجلس إدارة النادي للتوقيع على الأوراق الخاصة بصرف مستحقات لاعبي فريق الكرة، بما في ذلك مكافآت الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.