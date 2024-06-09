نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. منتخب جيبوتي يتعادل إيجابيًا مع إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب جيبوتي مع نظيره المنتخب الإثيوبي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد بن محمدالعبدي ضمن منافسات الجولة 4 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملخص مباراة جيبوتي وإثيوبيا

وبدأت أحداث مباراة جيبوتي وإثيوبيا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل جابريل دادزي الهدف الأول في الدقيقة 29 وعادل النتيجة لإثيوبيا مينيلو وونديمو في الدقيقة 32 وانتهت المباراة 1/1.

ترتيب مجموعة جيبوتي وإثيوبيا

1- مصر 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5 نقاط

3- بوركينافاسو 4 نقاط

4- سيراليون 4 نقاط

5- إثيوبيا 3 نقاط

6- جيبوتي نقطة

