الرياضة

ملخص أهداف مباراة جيبوتي وإثيوبيا في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -  

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب جيبوتي مع نظيره المنتخب الإثيوبي بنتيجة 2/2 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد بن محمدالعبدي ضمن منافسات الجولة 4 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملخص أهداف مباراة جيبوتي وإثيوبيا

وسجل جابريل دادزي الهدف الأول في الدقيقة 29 وعادل النتيجة لإثيوبيا مينيلو وونديمو في الدقيقة 32 وانتهت المباراة 1/1.

ترتيب مجموعة جيبوتي وإثيوبيا

1- مصر 9 نقاط
2- غينيا بيساو 5 نقاط
3- بوركينافاسو 4 نقاط
4- سيراليون 4 نقاط
5- إثيوبيا 3 نقاط
6- جيبوتي نقطة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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