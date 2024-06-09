نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة جيبوتي وإثيوبيا في تصفيات إفريقيا لكأس العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب جيبوتي مع نظيره المنتخب الإثيوبي بنتيجة 2/2 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد بن محمدالعبدي ضمن منافسات الجولة 4 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ملخص أهداف مباراة جيبوتي وإثيوبيا
وسجل جابريل دادزي الهدف الأول في الدقيقة 29 وعادل النتيجة لإثيوبيا مينيلو وونديمو في الدقيقة 32 وانتهت المباراة 1/1.
ترتيب مجموعة جيبوتي وإثيوبيا
1- مصر 9 نقاط
2- غينيا بيساو 5 نقاط
3- بوركينافاسو 4 نقاط
4- سيراليون 4 نقاط
5- إثيوبيا 3 نقاط
6- جيبوتي نقطة