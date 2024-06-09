نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة جيبوتي وإثيوبيا في تصفيات إفريقيا لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب جيبوتي مع نظيره المنتخب الإثيوبي بنتيجة 2/2 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد بن محمدالعبدي ضمن منافسات الجولة 4 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملخص أهداف مباراة جيبوتي وإثيوبيا

وسجل جابريل دادزي الهدف الأول في الدقيقة 29 وعادل النتيجة لإثيوبيا مينيلو وونديمو في الدقيقة 32 وانتهت المباراة 1/1.

ترتيب مجموعة جيبوتي وإثيوبيا

1- مصر 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5 نقاط

3- بوركينافاسو 4 نقاط

4- سيراليون 4 نقاط

5- إثيوبيا 3 نقاط

6- جيبوتي نقطة