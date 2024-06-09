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أحمد جودة - القاهرة - دمنهور يتعاقد مع محمد مسعد شيتوس صانع ألعاب بورفؤاد نجح الجهاز الفني لفريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني وبالتنسيق مع مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة وليد بديوى ولجنة الكرة في التعاقد مع محمد مسعد وشهرته شيتوس صانع ألعاب بورفؤاد السابق. ووقع اللاعب علي عقود انضمام، بحضور وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وعبداللطيف الدوماني المدير فني لفريق دمنهور وخميس بركات مدير الكرة ومحمد زويل المدير التنفيذي.

الجدير بالذكر أن محمد مسعد سبق وتألق مع اندية بلدية المحلة وبتروجيت وبورفؤاد سابقا.