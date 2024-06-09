نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يتراجع عن تدريب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ السابق، عن خطوة تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي اعتبارًا من الموسم المقبل.

توخيل يبتعد عن قيادة مانشستر يونايتد

دخل مسؤولو مانشستر يونايتد، في مفاوضات جادة مع توخيل من أجل تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للهولندي إيريك تين هاج.

وحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن توماس توخيل لا يخطط لتولي منصب في مانشستر يونايتد.

وأشار رومانو إلى أن توخيل يريد أخذ قسط من الراحة وعدم تدريب أي نادٍ هذا الصيف.

وقرر توخيل، عدم الاستمرار في المحادثات مع مانشستر يونايتد بعد اجتماع في الأسابيع الأخيرة.