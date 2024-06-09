الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويتعادل في سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق كرة السلة الأول بنادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 83-79 في المباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة. جرت المباراة على ملعب الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، فيما يُعد هذا الدور بنظام "best of 5".

أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

بهذا الفوز، أدرك الأهلي التعادل في السلسلة بعدما فاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 71-69 يوم الجمعة الماضي.

انطلق الأهلي في المباراة الثانية بأداء متميز، حيث تقدم بنتيجة 9-0 خلال ثلاث دقائق ونصف، قبل أن يُسجل الاتحاد نقطتين. واستمر الأهلي في السيطرة على المباراة، بينما حاول الاتحاد التعويض وتقليص الفارق، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي 26-14.

في الشوط الثاني، استمر الأهلي في التفوق ورفع الفارق إلى 16 نقطة، ورغم محاولات الاتحاد للتعويض، إلا أن الشوط انتهى بتقدم الأهلي 46-32.

خلال الفترة الثالثة، نجح الأهلي في توسيع الفارق إلى 19 نقطة قبل نهاية الفترة بـ 43 ثانية، لتنتهي الفترة بتفوق الأهلي 68-49.

في الفترة الرابعة، نجح الاتحاد في تقليص الفارق إلى 6 نقاط، لكن الأهلي تمكن من الحفاظ على تقدمه وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 83-79.

موعد المباراة الثالثة في نهائي دوري السوبر

ستُلعب المباراة الثالثة من سلسلة "best of 5" بين الأهلي والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.