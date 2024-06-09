نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات المونديال.. تونس تتعادل سلبيًا مع ناميبيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تعادلت تونس سلبيًا مع مضيفتها ناميبيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حافظ منتخب تونس على صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين عن ناميبيا الوصيف.

وسجل منتخب ناميبيا هدفًا في الشوط الأول ألغاه الحكم لوجود مخالفة لصالح حارس تونس.



وكانت أخطر فرص تونس في الشوط الثاني تسديدة غيلان الشعلالي من خارج المنطقة التي علت العارضة في الدقيقة 83.

وسيمثل إفريقيا تسعة منتخبات على الأقل في نسخة البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا، وتستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي زيادة كبيرة من خمسة منتخبات في نسخة قطر 2022، إلى جانب إمكانية مشاركة فريق إضافي من خلال ملحق التصفيات.