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أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي فرصة التعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو قرار يأتي في ظل تغييرات كبيرة تشهدها كلا الناديين.

يوفنتوس يدرس التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة

ووفقًا لتقرير من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يستهدف يوفنتوس ضم فيتور روكي، لاعب برشلونة الشاب البالغ من العمر 19 عامًا. يسعى النادي الإيطالي إلى استعارة روكي من برشلونة لتعزيز خياراته الهجومية.

ويبقى مستقبل فيتور روكي في برشلونة موضوعًا للمناقشة، حيث تفضل الفكرة الأولية للنادي الإسباني الاحتفاظ باللاعب في صفوفه. لم يتلق روكي فرصًا كافية للمشاركة تحت إشراف تشافي مدرب برشلونة السابق.

تتوقف الخطوة المقبلة في هذا المسار على الحد الأقصى للراتب المتاح لبرشلونة، حيث لم يتم تسجيل عقد فيتور روكي بعد في الدوري الإسباني، مما يجعل الوضع معقدًا قليلًا فيما يتعلق بمستقبل اللاعب.