جواو فيليكس يعلق على مستقبله بعد العودة إلى أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى جواو فيليكس، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، بتصريحات حول مستقبله بعد نهاية فترة إعارته مع نادي برشلونة وعودته إلى صفوف فريق دييجو سيميوني.

فيليكس يعلق على مستقبله

خلال الموسم الماضي، قضى فيليكس فترة إعارة مع برشلونة، حيث لعب تحت إشراف المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

خلال فترة إعارته، شارك اللاعب البرتغالي في 44 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6.

وعند سؤاله عن مستقبله، أجاب فيليكس في تصريحات نُشرت بواسطة الصحفي الشهير فابريزيو رومانو: "كنت على سبيل الإعارة، لذا لن يكون الأمر متروكًا لي".

وأضاف: "أحب برشلونة، كان دائمًا نادي طفولتي، وأحب البقاء هنا".

ولكنه أشار إلى أن مستقبله يتوقف على عدة عوامل وأشياء أخرى، معربًا عن انتظاره لمعرفة ما سيحدث.