جواو فيليكس يتحدث عن مصيره مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الذي قضى الموسم الماضي معارًا لصفوف برشلونة، عن موقفه من البقاء مع الفريق البلوجرانا.

جواو فيليكس: أريد البقاء مع برشلونة

قال جواو فيليكس في تصريح جديد عن مستقبله: "أنا على سبيل الإعارة، الأمر لا يعتمد علي، خطتي واضحة، أنا أحب برشلونة وأريد البقاء”.

وأضاف جواو فيليكس، قائلًا: "الأمر يعتمد على عدة عوامل، لذا دعونا نرى ما سيحدث".

لم يحسم نادي برشلونة، من جانبه، موقفه من مسألة استمرار جواو فيليكس وتمديد إعارته أو عودته إلى فريقه الأصلي أتلتيكو مدريد.