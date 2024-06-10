نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحولت لسنتر دورس.. وزارة الرياضة تصدر قرارات صارمة تجاه المسؤولين عن صالة حسن مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، قرارًا حازمًا تجاه المسؤولين عن صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

قرارات صارمة تجاه المسؤولين عن صالة حسن مصطفى

أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار يتضمن إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق، بالإضافة إلى تعليق عمل المدير التنفيذي للصالة حتى انتهاء التحقيقات الرسمية.

يأتي هذا القرار عقب السماح لمدرس جيولوجيا بإقامة دروس خصوصية في الصالة صباح اليوم، وذلك ضمن إطار تطوير موارد الصالة، ولكن دون الالتزام باللوائح القانونية الخاصة بهذا النوع من الأنشطة.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تواجد نحو 4 آلاف طالب في مدرجات صالة حسن مصطفى، لحضور مراجعة مادة الجيولوجيا، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

تُعتبر صالة الدكتور حسن مصطفى من أبرز المنشآت الرياضية التي تستضيف أحداثًا بارزة في مختلف ألعاب الصالات في مصر.

وكانت قد استضافت مؤخرًا بطولة إفريقيا لكرة السلة (المرحلة التمهيدية لبطولة BAL) بمشاركة النادي الأهلي.