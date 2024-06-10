نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

تفاصيل مران مصر الأخير قبل مواجهة غينيا بيساو

شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي وتقسيمة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.