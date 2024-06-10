يتقدمهم ليفربول.. صراع إنجليزي ألماني للتعاقد مع جواو بالينيا

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل الثلاثي بايرن ميونخ الألماني، وليفربول، وآرسنال الإنجليزي، في صراع محتمل للتعاقد مع نجم المنتخب البرتغالي ولاعب فولهام، جواو بالينيا.

صراع إنجليزي ألماني للتعاقد مع جواو بالينيا

تقارير من شبكة سكاي سبورتس الألمانية أشارت إلى توصل اللاعب لاتفاق شفهي مع بايرن ميونيخ للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، يبدو أن ليفربول يسعى لضم بالينيا أيضًا، حسب تقرير نشرته صحيفة "ليفربول إيكو". يأتي هذا الاهتمام في ظل تغييرات المدربين ومحاولات تدعيم التشكيلة الفنية للفريق.

ينتهي عقد بالينيا مع فولهام في نهاية موسم 27/28، وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن النادي مستعد لبيعه إذا تقدم أحد الأندية بعرض مناسب ماليًا.

تبقى القضية محل اهتمام كبير حيث يتنافس عليها عدة أندية كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطورات مثيرة في هذا الصدد.