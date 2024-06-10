نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي "خايف" من كولر في ملف الصفقات.. والسويسري يتمسك بـ كوناتيه وعطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سوف يسعى بقوة من أجل تدعيم صفوفه خلال الصيف الجاري في ظل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بخلاف بطولات دوري أبطال إفريقيا والانتركونتينال والدوري الإفريقي وباقي البطولات المحلية.

شبانة: الأهلي "خايف" من كولر في ملف الصفقات

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك بطولات كثيرة، وقد يتم طرح فكرة زيادة عدد الأجانب مع تغيير نظام الدوري المصري، وكولر يريد التعاقد مع مهاجم قوي، وتم طرح اسمه محمد كوناتيه لاعب بوركينا فاسو الذي شارك لدقائق معدودة في مواجهة مصر".

وأضاف: "الأهلي (خايف) من كولر، في ظل مطالب كوناتيه من الناحية المالية تحديدًا، وهناك حالة قلق من تمسك كولر خوفا من تكرار سيناريو الفرنسي أنتوني موديست".

وواصل: "الأهلي عرض على كولر التعاقد مع محسن بوريكة مهاجم المغرب الفاسي، لكن كولر يريد ضم كوناتيه ويحيى عطية الله".

وزاد: "الأهلي يريد التجديد مع علي معلول، لكن كولر وصف القرار بأنه جيد، لكن أبلغهم بأن الجبهة اليسرى سوف تعاني كثيرا في ظل اصابة اللاعب التونسي وامكانية غيابه لفترة طويلة، وهو ما جعل مسئولو النادي يرغبون في استعارة عطية الله لمدة موسم واحد، كما أن مطالب معلول كبيرة وصلت لـ1.6 مليون دولار في الموسم".

وتابع: "الأهلي كان يفكر في ضم يوسف أيمن، لكن كولر يرفض ضمه، بينما تريد لجنة التخطيط ضمه على سبيل الاعارة، والمدرب السويسري يرى بأن اللاعب لم يشارك في أخر 6 شهور سوى عدد قليل من المباريات".

وأكمل: "الأهلي أيضا حسم صفقة التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة، وهناك أزمة في النادي الأحمر خصوصا في ظل وجود عدد كبير من الأجانب بمن فيهم كريستو وقندوسي، ولو سارت الصفقات بهذا الشكل، فأن الأهلي سيجد أزمة في التخلص من الاجانب".

وأشار إلى أن أنتوني موديست لا يُمانع البقاء مع الأهلي حتى شهر أغسطس المقبل، مع الحصول على راتبه بشكل طبيعي، واللاعب الفرنسي لا يمتلك أي عروض حاليا رغم أنه توج مع الفريق بالبطولات.. ولكن النادي الأحمر أكد رحيله مع ختام الشهر الجاري.

وأردف: "هل سيرحل أيضًا أليو ديانج عن الأهلي، ولذلك لا بد من ترتيب الأوراق جيدا داخل النادي لأن الموسم القادم صعب في ظل كثرة البطولات، وخصوصا كأس العالم للاندية".

وأتم: "كان هناك مقترح في الأهلي خلال اجتماع كولر مع لجنة التخطيط بشأن إمكانية التعاقد مع محمد النني، لكن المدرب غير متحمس للتعاقد معه حاليا".