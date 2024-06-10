نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق: كوناتي يوافق على تخفيض راتبه للانتقال للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد كوناتي مهاجم فريق جروزني الروسي ومنتخب بوركينا فاسو وافق على تخفيض مطالبه المادية من أجل ارتداء فانلة النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"تمسك محمد كوناتي مهاجم الفريق الروسي بالحصول على 2 مليون دولار في بداية مفاوضات النادي الأهلي لاقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف القادم على حساب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء".

وأضاف: "كوناتي رحب بتخفيض قيمة عقده السنوي مع الأهلي إلى مليون ونصف دولار للموافقة على اتمام الصفقة بشكل رسمي ويسعى النادي الأحمر خلال الأيام القادمة لتقليل المقابل المادي على قدر المستطاع".