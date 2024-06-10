عاجل.. أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن موعد انطلاق وبداية الموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "متفائل لمنتخب مصر مع حسام حسن بجانب عودة الجماهير للمدرجات بكثافة في الفترة الأخيرة".

وتابع: "حسام وإبراهيم حسن من أساطير الكرة المصرية وصلاح أسطورة عالمية وكنت أثق في وجود علاقة جيدة وود بينهم من أجل منتخب مصر".

وأوضح رئيس رابطة الأندية: "انطلاق الدوري الموسم المقبل في النصف الثاني من شهر سبتمبر".

وأردف: "لا مفر من إقامة نسخة مختلفة من بطولة الدوري، ولا بد من استشارة الأندية معا بعد الاستماع لكل وجهات النظر ".

واختتم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية حديثه قائلًا: "السماح بإقامة جولات من بطولة الدوري خارج الأرض يساهم فى تسويق المسابقة".