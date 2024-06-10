منتخب إيطاليا يهزم البوسنة والهرسك بهدف نظيف

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز أمام نظيره البوسنة والهرسك بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد على ملعب "كارلو كاستيلاني".

أهداف مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك

سجل دافيد فراتيسي أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح إيطاليا في الدقيقة 38، بعد عرضية من فيديريكو كييزا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها فراتيسي بتسديدة مباشرة، سكنت في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

موعد أولى مباريات إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2024

يواجه منتخب إيطاليا نظيره ألبانيا يوم السبت المقبل 14-6-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".