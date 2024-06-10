نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: تصريح أحمد سليمان عن الغاء الدوري "هزار".. وهذه نصيحتي لـ مصطفى شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه يعتبر تصريح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن المطالبة بإلغاء بطولة الدوري المصري "هزار" وتحت بند السخرية فقط، مشيرًا إلى أن المسؤول يجب أن يدرك جيدًا حجم المسئولية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "منتخب مصر لن يكون مرتبطًا بأي مباريات رسمية سوى في مارس 2025، وسنواجه أثيوبيا وسيراليون.. وبالتالي المنتخب لن يتضرر مطلقًا، والغاء الدوري يترتب عليه خسارة مالية فادحة، وكان على أحمد سليمان أن يخبرنا من سيتحمل الخسارة الكبيرة للأندية".

وأضاف: "هناك خسارة كبيرة للأندية في حالة الغاء الدوري، فلن يتم دفع على الأقل نصف المقابل المالي من حقوق البث التليفزيوني، ومن سيدفع رواتب اللاعبين الكبيرة خصوصا في الزمالك، كان عليه أن يقترح حلول جديدة بشأن نظام الدوري المصري، لذلك أرى أن تصريحه (هزار)، وأول نادي سيتضرر من الالغاء هو الزمالك الذي يمر بازمة مالية طاحنة".

وتابع: "لماذا يريد البعض دائمًا الزج باسم الأهلي في إلغاء بطولة الدوري، فهل يريد البعض الغاء البطولة حتى لا يفوز بها النادي الأحمر، رغم وجود بيراميدز في المنافسة بقوة، هذا منطق كبير".

وتطرق للحديث عن مصطفى شلبي، وقال: "جمهور الزمالك عظيم وبعض اللاعبين يفهم الأمور بشكل خاطئ، وهو جمهور (صبور) على النادي ومهما يحدث من تراجع فأنه يصبر لحين عودته للطريق الصحيح، لكنه لن يصبر على أي لاعب يظل موسمًا لا يقدم المطلوب منه".

وزاد: "البعض يتصور أن اللعب بورقة الأهلي والزمالك سوف يجعل الجماهير تحمله على الاعناق، لكن هذا غير صحيح، ومصطفى شلبي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن رغم انتقاله للزمالك من الموسم الماضي، وانبي قام ببيعه للعرض الأكبر بعد توقف عرض الأهلي عند رقم معين.. وهناك لاعبين تلعب على وتر اللاعبين، والتقييم فقط يكون في الملعب".

وأتم: "شلبي سجل هدفين وصنع ثلاثة في 18 لقاء وهو معدل قليل، هو لاعب جيد ويحتاج للالتزام والاجتهاد، ولكن تصريحاته غير مُجدية، وسوف ينال رضا جماهير النادي بسبب مستواه داخل الملعب".