نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب نجم منتخب مصر عن مواجهة غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريم حسن شحاته، عن صعوبة لحاق إمام عاشور بمواجهة غينيا بيساو المقرر إقامتها غدًا الإتنين.

صعوبة لحاق إمام عاشور بمواجهة غينيا بيساو

قال كريم حسن شحاته خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة أن هناك صعوبة في لحاق إمام عاشوربمواجهة الغد أمام غينيا بيساو بسبب الإصابة التي تعرض لها بإجهاد في العضلة الضامة.

وأوضح كريم حسن شحاته أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إستقر على الدفع بحمدي فتحي في وسط الملعب.