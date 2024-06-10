إيهاب الكومي: الكرة ملهاش كبير.. وحسام حسن اجتمع بلاعبي المنتخب لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مباراة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

إيهاب الكومي: الكرة ملهاش كبير

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "منتخب مصر يتعامل بجدية كبيرة مع مباراة غينيا بيساو".

وتابع: "حسام حسن عقد جلسات فردية مع اللاعبين لتحفيظهم مهامهم قبل مواجهة غينيا بيساو".

وأضاف: "الكرة ملهاش كبير لكن الفوز على غينيا بيساو يقرب مصر كثيرا من التأهل للمونديال".

وواصل: "الكرة مصدر سعادة الجماهير ونتمنى تأهل منتخب مصر للمونديال والظهور بصورة أفضل مختلفة عن النسخ السابقة".

وشدد: "الاتحاد المصري لم يقصر إطلاقا مع المنتخب الأولمبي ووفرنا كل شيء ".

وأردف: "ميكالي مدرب كبير ومكسب للكرة المصرية ولديه خبرة كبيرة ولا بد من الاستفادة منه بعد الأولمبياد".

واختتم إيهاب الكومي حديثه قائلًا: "نحاول سداد مستحقات الحكام المتأخرة ونشكرهم على صبرهم".