نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الخطيب لم يجتمع مع كولر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع لجنة التخطيط خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاجتماع لم يشهد حضور السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث تم مناقشة بعض الملفات الخاصة مع لجنة التخطيط".

وأضاف أمير هشام: "الاجتماع بين الخطيب وكولر سوف يتم غدًا الإثنين، وسوف يتم مناقشة خلاله ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف الفريق، بالموسم المقبل".