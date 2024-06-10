نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقة هجومية تتسبب في انقسام داخل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن تعاقد النادي الأهلي مع محمد كوناتيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انقسام في الأهلي بسبب صفقة كوناتيه

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك انقسام داخل النادي الأهلي، بسبب صفقة البوركينابي محمد كوناتيه مهاجم جروزني الروسي، خلال الصيف المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الاسكاوتينج ترى أن مستوى اللاعب غير مستقر ويرفضوا التعاقد معه، وهو ما وافقت عليه لجنة التخطيط".

وواصل أمير هشام: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يرغب بقوة في ضم اللاعب وسوف يتم عرض بدائل عليه في اجتماع الغد، وهناك 3 أسماء مطروحة".