الرياضة

حقيقة اقتراب مروان عطية من الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، حقيقة تلقي مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عرض للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة تلقي مروان عطية عرض للرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتلق أي عروض سعودية للرحيل، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مروان عطية مستمر داخل النادي الأهلي، ولا يوجد أي عروض رسمية لمغادرته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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