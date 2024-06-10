حقيقة اقتراب مروان عطية من الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، حقيقة تلقي مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة تلقي مروان عطية عرض للرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتلق أي عروض سعودية للرحيل، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مروان عطية مستمر داخل النادي الأهلي، ولا يوجد أي عروض رسمية لمغادرته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".