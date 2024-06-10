نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره غينيا بيساو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال 2026.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط عقب تحقيق الفوز على حساب جيبوتي بسداسية وسيراليون بثنائية وأخيرا بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف.

بينما يتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد تعادل مع بوركينا فاسو بهدف لمثله والفوز على جيبوتي بهدف نظيف، والتعادل أمام أثيوبيا.

موعد مباراة مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والرابعة عصرا بتوقيت غينيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام غينيا بيساو

تنقل المباراة وعبر قنوات SSC SPORT وقناة SSC SPORT 1 HD، الناقل الحصري للتصفيات الأفريقية في الشرق الأوسط.