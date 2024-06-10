نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف رمضان صبحي بتهمة التلاعب في العينة وانتهاك قواعد المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بأن اللاعب رمضان صبحي متورط في مخالفتين من أكواد المنشطات، هما التلاعب في العينة وانتهاك القواعد المنشطة.

أوضح خميس في تصريحات لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى، أن هذه المخالفات أدت إلى إيقاف اللاعب إجباريًا.

وأضاف خميس أن لكل مخالفة عقوبة خاصة بها، وأن لجنة الاستماع هي الجهة المختصة بتحديد القرار النهائي وفقًا للأكواد وتفسيرها.

وأشار: "أنه إذا ثبت تورط رمضان صبحي في التلاعب والانتهاك، فقد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين عامين وأربع سنوات.

تابع: " أن الإجراء الأول لرمضان صبحي بعد صدور أي قرار من لجنة الاستماع هو الذهاب إلى لجنة الاستئناف. وأكد أنه يمكن للاعب أيضًا اللجوء إلى المحكمة الرياضية "كاس" مباشرة أو بعد مرحلة الاستئناف للحصول على حكم نهائي".

وأردف: "خميس أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تلتزم بتطبيق القواعد الدولية بحزم لضمان نزاهة المنافسات الرياضية، مشيرًا إلى أهمية تعاون جميع الأطراف في مكافحة المنشطات للحفاظ على سمعة الرياضة المصرية.