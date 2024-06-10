نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر: أنصح رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. وهذه أفضل لحظات حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمر جابر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه ينصح بشده رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال عمر جابر في في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "أنصح رمضان صبحي الانقال إلى الزمالك".



وتابع: "الزمالك فاوضني أكثر من مرة عندما تواجدت مع بيراميدز، ولكن لم تكتمل الصفقة بسبب تمسكهم الأزرق باستمراري".



وأضاف: "من أفضل المواقف التي مرت علي، عندما أتت جماهير الزمالك تحت منزلي لتودعني قبل الرحيل لبازل، كانوا يريدون نجاحي".



وواصل: "كنت أرى توقيت عودتي للزمالك هو الصحيح، بسبب حصول الفريق على الدوري موسمين متتاليين، كنت أفتقد الزمالك، والإدارة فاوضتني أنا ونبيل عماد وكانت المفاوضات بسيطة واكتملت".



وأوضح: "وتنازلت عن أموال في بيراميدز من أجل الانتقال إلى الزمالك ".



وأردف: "الأمور لم تكن جيدة في الموسم الأول، بسبب النتائج التي حققناها، وعندما أتيت لم يكن مستواي الأفضل وكان هناك هجوم علي بشدة".



واستطرد: "بعد الانتقادات التي تلقيتها قلت لنفسي الناس دي شجعونني قبل كدا، فأنا أعلم أن الجماهير كانت تنتظر مني أفضل من ذلك، ولذلك قلت لنفسي يجب أن أعود لمستواي، وتمرنت كثيرا وأنهيت الموسم الماضي بشكل جيد".



واختتم عمر جابر حديثه قائلًا: "الزمالك لا ينقصه أي شيء للمنافسة على كل البطولات".